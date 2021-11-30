В Узбекистане создадут специальный режим в области искусственного интеллекта

CentralAsia (UZ) - Правительство Узбекистана утвердило Положение о порядке создания и функционирования специального режима поддержки технологий искусственного интеллекта.

Согласно документу, особый режим представляет собой отдельное звено IT-Park, где создаются отдельные правовые льготы, а программные продукты внедряются в практику юридическими лицами и научными организациями.

Чтобы стать участником специального режима, претенденты подают заявку через специальную веб-платформу IT-Park. Заявки проходят предварительную техническую экспертизу в течение 5 рабочих дней.

На основании заключений экспертного совета принимается решение о регистрации или об отказе в регистрации претендентов в качестве участников.

Расходы участников специального режима на повышение квалификации и переподготовку своего персонала компенсируются государством.

Участникам предоставляется право получать от министерств, ведомств и организаций информацию и документы, необходимые для реализации пилотных проектов, а также обезличенную информацию.