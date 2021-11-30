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В Узбекистане обсудили демаркацию таджикско-узбекской границы

CentralAsia (TJ) -  В Узбекистане состоялась очередная встреча рабочих групп совместной таджикско-узбекской демаркационной комиссии.

Встреча прошла с 22 по 27 ноября текущего года в Намангане, передает «Азия Плюс».

«В ходе переговоров обсуждены демаркационные работы и подготовлены взаимосогласованные предложения по проектной демаркационной линии таджикско-узбекской границы», - говорится в сообщении департамента информации МИД Таджикистана.

Отмечается, что встреча прошла в духе дружбы и добрососедства и следующая встреча рабочих групп состоится на территории Таджикистана. По итогам был подписан соответствующий протокол.

Полная делимитация госграницы между двумя государствами была завершена в 2019 году.

Договор между Таджикистаном и Узбекистаном об отдельных участках таджикско-узбекской госграницы был подписан 9-10 марта 2018 года в рамках государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Душанбе.

Таджикский парламент ратифицировал этот договор 19 апреля 2018 года.

По данным Госкомитета по землеустройству и геодезии Таджикистана, протяженность таджикско-узбекской границы составляет 1332 км.

Ранее источник «Азия-Плюс» в правительстве страны сообщал, что Душанбе и Ташкент поручили соответствующим рабочим группам, в состав которых вошли геодезисты, картографы, представители МИД, пограничных служб, до конца 2021 года окончательно утвердить порядок установления пограничных столбов на рубежах двух государств.

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