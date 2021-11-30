На юге Узбекистана силовики разогнали протестующих «газовыми баллончиками» 

CentralAsia (UZ) - 27 ноября в соцсетях распространилось видео, как в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области Узбекистана силовики в «черных масках» «использовали газ» против протестующих людей. В этот день группа водителей перекрыла дорогу, по которой передвигался автобус УВД и потребовала вернуть документы, отобранные «незаконно».

При этом группа людей в «черных масках» «атаковала» машины протестующих водителей дубинками.

На фоне протестов населения Кашкадарьинскую область посетил министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бабаджанов.

Бабаджанов посетил Кашкадарью 28 ноября, уволил ряд чиновников и наложил дисциплинарные взыскания на 33 сотрудников.

Жители области убеждены, что чиновники были наказаны в связи с последними событиями в Чиракчинском районе.

В видео, опубликованном 27 ноября в социальных сетях, утверждается, что люди в черных масках «использовали газ» против толпы.

На видео показано, как двое мужчин в «черных масках» и в черной форме ДПС, приближаются к толпе протестующих. Оба сотрудника в «черных масках» держат в правой руке дубинки и в левой газовые баллончики, длиной около 10-15 см.

На видео также показано, как один из силовиков применяет газовый баллон против людей. При использовании баллона слышен тот же звук, что и при разбрызгивании газа. Этот звук был дважды слышен на видео, и из этого следует, что газовые баллоны использовались дважды.

На видео показано, как все люди, кашляют одновременно, большинство из них прикрывают рот одеждой, а женщина, что постарше, присела. Слышно, как люди говорят, «бабушке стало плохо из-за баллона с газом», «вызовите скорую», «неужели нужно было травить людей баллоном с газом».

На видео один из молодых людей вызывает скорую помощь.

В тот же день, вскоре после этого инцидента, была опубликована видеозапись другого инцидента в Чиракчи.

На видео была запечатлена группа людей, блокирующих автобуса УВД.

На видео видно, как офицер ДРС «прячется» внутри автобуса, и толпа препятствует движению автобуса.

После того, как инцидент широко обсуждался в СМИ и действия людей «в черных масках» было осуждено пользователями, 28 ноября и 29 ноября Кашкадарьинское областное управление внутренних дел выступило с двумя заявлениями.

«Когда автомобиль Lacetti был остановлен сотрудниками ДПС на внутренней трассе, проходящей через махаллинский сход граждан «Коммуна» в Чиракчинском районе, водитель запер окна и двери автомобиля, не соблюдая требования закона, и направил автомобиль на представителей местной власти, стоявшим перед ним. При этом водитель скрылся с места происшествия, несмотря на применение специальных средств и мер по его остановке. По факту неповиновения водителя ведется расследование на основании заявления сотрудника ГИБДД », - говорится в сообщении ведомства.

На следующий день Кашкадарью посетил министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бабаджанов.

Согласно официальным источникам, рабочая группа МВД во главе с Бабаджановым провела совещание «с целью пресечения преступности в Кашкадарье и дальнейшего ускорения работы в этой сфере, а также оказания практической помощи правоохранительным органам».

«Собрание наложило дисциплинарные взыскания на 33 руководителей и сотрудников, допустивших серьезные недостатки в работе, 3 сотрудника были уволены из органов внутренних дел, 11 сняты с занимаемых должностей», - сообщает Nasafnews.

Как сообщает Nasafnews, уволены начальник управления безопасности дорожного движения УВД Кашкадарьинской области и начальник патрульно-постовой службы и управления общественного порядка.

Руководитель пресс-службы МВД Узбекистана Шохрух Гиясов сообщил, что увольнения и дисциплинарные меры в Кашкадарье не имеют ничего общего с событиями в Чиракчи.

При этом Гиясов пока не прокомментировал утверждения о том, что сотрудники милиции «применили газ» против населения.

«Ситуация изучается, информация будет предоставлена после правовой экспертизы», - сказал Гиясов.

Новоназначенный глава Кашкадарьинской области Муроджон Азимов отреагировал на происшествие с водителем в Чиракчи и призвал милицию вести себя спокойно и цивилизованно.

По данным узбекоязычного издания "Дарё", Муроджон Азимов сделал это заявление на встрече 29 ноября, представляя нового начальника Управления безопасности дорожного движения МВД Узбекистана Азиза Садирова:

«Мы видели это вчера в социальных сетях. Офицер УВД бьёт дубинкой по машине граждан. Что это? Сотрудник правоохранительных органов должен быть уравновешенным, спокойным и цивилизованным. Даже если водитель виновен, сотрудник должен действовать головой».