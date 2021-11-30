Вакцины от COVID менее эффективны против штамма Omicron, - гендиректор Moderna

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CentralAsia (CA) - Генеральный директор компании по производству лекарств Moderna предупредил, что вакцины от COVID-19 вряд ли будут столь же эффективны против варианта «Омикрон», как и против Дельта-версии. Об этом передает Reuters.

«Я думаю, что эффективность будет не на том же уровне, что и с Delta», - сказал гендиректор Moderna Стефан Бансель.

Бансель ранее заявил на CNBC, что примерно через две недели должно быть больше ясности в отношении эффективности вакцин COVID-19 против «Омикрона», и, что могут потребоваться месяцы, чтобы начать поставку вакцины, которая работает против нового варианта.

ВОЗ и ученые также заявили, что может потребоваться от нескольких дней до нескольких недель, чтобы понять степень тяжести этого варианта, и его потенциал защитить иммунитет.

Неопределенность в отношении нового варианта вызвала глобальную тревогу, поскольку закрытие границ бросает тень на зарождающееся восстановление экономики после двухлетней пандемии.

Впервые сообщенный 24 ноября из Южной Африки, новый штамм Omicron с тех пор распространился более чем в дюжине стран.