«Американские уголки» откроются в творческих школах Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм и директор Агентства Президентских образовательных учреждений Хилола Умарова подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере образования и созданию «Американских уголков» в творческих школах по всему Узбекистану.

«Американские уголки» – это поддерживаемая правительством США глобальная сеть из более чем 600 образовательных центров открытого доступа. «Американские уголки», расположенные более чем в 140 странах, призваны укреплять связь Соединенных Штатов с другими странами мира, отметили в посольстве.

Созданные по образцу современных американских библиотек, «Американские уголки» ежегодно принимают миллионы посетителей. Данные, оснащенные по последнему слову техники пространства предоставляют информацию об американской культуре и возможностях получения образования в США, а также предоставляют бесплатный доступ к американской литературе, фильмам и программам по изучению английского языка. В марте 2021 года посольство США открыло «Американский уголок» в г. Карши (ACQ), расположенный в Творческой школе имени Абдуллы Орипова. За первые шесть месяцев своей работы ACQ принял тысячи посетителей, заинтересованных в улучшении навыков английского языка, изучении американской культуры и использовании бесплатных образовательных ресурсов.

Всего, в рамках инициативы «Американские уголки», реализуемой Американскими советами по международному образованию, посольство США совместно со своими партнерами планирует открыть по всему Узбекистану как минимум шесть новых «Американских уголков».

Данный проект представляет собой инвестиции со стороны правительства США в размере более 860 000 долларов США.