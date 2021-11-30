В Перу в гробнице нашли мумию, закрывающую лицо руками. Фото, видео

CentralAsia (CA) - В подземной гробнице в Перу была обнаружена таинственная мумия с закрытым лицом, чье тело связано веревками, передает DailyMail.

Мумия была найдена археологами, проводившими раскопки подземной гробницы. Останки человека, пол которого еще не идентифицирован, были обнаружены на месте раскопок в Кахамаркилье, неподалеку от столицы Перу — Лимы.

По словам команды исследователей, находка с закрытым лицом датируется 800-1200 годами и принадлежит к доинкской цивилизации (инки - древняя индейская этническая группа, проживавшая на территории современного Перу), которая развивалась между перуанским побережьем и горами.

«Главной особенностью мумии является то, что все тело было связано веревками, а лицо закрыто руками», - сказал главный археолог из Калифорнийского университета Сан-Маркос Питер Ван Дален Луна.

По мнению археолога, сложный переплет мог быть частью местного ритуала похорон.

Предполагается, что мумифицированный человек жил в высокогорном андском регионе на территории современного Перу примерно за 200-600 лет до появления инков.

«Радиоуглеродное датирование (метод определения возраста биологических останков) даст более точную хронологию», - отметил Питер.

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В гробнице, где была обнаружена мумия с закрытым лицом, также хранились и другие погребальные приношения. Среди находок оказались каменные орудия труда и керамические горшки, внутри которых остались следы растительного вещества.

По словам археологов, характер захоронения указывает на то, что регион был многонациональным в поздний период до испанской колонизации Америки.

Стоит отметить, что в Перу находятся сотни археологических памятников, относящиеся к культурам, которые развивались как до, так и после империи инков.

Как пишет издание, Кахамаркилья является одним из таких археологических памятников и был впервые заселен индейским племенем уари в 400-600 годах нашей эры. Предполагается, что городские кварталы из глинобитых домов и пирамид на месте раскопок были построены для воинов уари. Однако, несмотря на историческую важность участка, четверть памятника была разрушена, а остальной части угрожала урбанизация.

В последующем участок был присвоен инками, которые доминировали в Южной Америке и впервые появились в перуанском нагорье в начале XIII века. Империя инков пала от рук испанских завоевателей, которые после открытия Колумбом Америки покорили племя в 1533 году.