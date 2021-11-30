8-серийный фильм Оливера Стоуна о Назарбаеве покажут по ТВ

CentralAsia (KZ) - Казахстанские телеканалы покажут восьмисерийный фильм, основанный на интервью первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает советник - пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.

«С 1 декабря в эфире республиканских телеканалов начнется показ 8-серийного фильма «QAZAQ: История Золотого человека», основанного на интервью Нурсултана Назарбаева американскому режиссеру Оливеру Стоуну», - сообщил он в Twitter.

С 1-го декабря в эфире республиканских телеканалов начнётся показ 8-серийного фильма “QAZAQ: История Золотого Человека”, основанного на интервью Нурсултана Назарбаева американскому режиссёру Оливеру Стоуну pic.twitter.com/Ex9qA7K0mg — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) November 30, 2021

Стоун взял интервью у Назарбаева для нового фильма Qazaq: The History of Golden Man. Режиссером фильма выступил украинский и американский деятель киноиндустрии Игорь Лопатенок, музыку к фильму написал обладатель «Золотого глобуса» композитор Карло Силиотто, а исполнили артисты симфонического оркестра «Астана Опера».

Оливер Стоун - американский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Обладатель трех премий «Оскар». Он снял такие фильмы, как «Уолл-Стрит», «Каждое воскресенье», «Александр» и «Прирожденные убийцы». А также написал сценарий «Лица со шрамом» и ряда других картин.

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