В России за сутки выявлено 32 648 случаев коронавируса

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CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 32 тыс. 648 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2562 (7,6%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 9 млн 636 тыс. 881 случай (+0,34%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 224,9 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 369 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 768 тыс. 641 человек.