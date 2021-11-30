В России за сутки от коронавируса скончались 1229 человек

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончался 1229 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 97 и Санкт-Петербурге — 69.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 275 тыс. 193 человека. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 9,6 млн, из них выздоровели — 8,3 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 млн 768 тыс. 641 пациент.