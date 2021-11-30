В Кремле ответили на вопрос о штрафах за отказ от вакцинации против COVID

CentralAsia (CA) - В России не планируется введение штрафов за отказ от вакцинации от коронавируса, как это было предложено сделать в Австрии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РБК.

«Нет, мы не допускаем, что такие меры будут введены в России», — сказал он.

В Австрии осенью обострилась эпидемиологическая обстановка и начался резкий рост заражений коронавирусом. В стране, где один из самых низких в Европе процентов вакцинированных жителей, с 15 ноября объявляли 10-дневный локдаун для непривитых.

Для того чтобы заставить людей вакцинироваться, власти страны решили сделать вакцинацию обязательной и разработали законопроект о штрафах за отказ от прививки. Согласно законопроекту, в случае первого отказа от прививки от COVID-19 жителя Австрии вызовут в районный административный орган. Если человек проигнорирует это приглашение, то через четыре недели его вызовут снова. На третий отказ от вакцинации человеку грозит штраф в размере €3,6 тыс. или лишение свободы на четыре недели. При последующих отказах штраф может увеличиться до €7,2 тыс.

Австрийские власти планируют дорабатывать законопроект. В случае его принятия он вступит в силу в феврале 2022 года и будет действовать три года.