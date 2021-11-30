Премьер-министры Узбекистана и России обсудили торгово-экономическое сотрудничество

CentralAsia (UZ) - Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 30 ноября в ходе телефонного разговора обсудил с премьер-министром России Михаилом Мишустиным торгово-экономическое сотрудничество двух стран. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе российского правительства.

"Главы правительств обсудили приоритетные направления развития российско-узбекистанского торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации, взаимодействия в области сельского хозяйства и транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Стороны также уделили особое внимание тематике расширения сотрудничества Узбекистана с Евразийским экономическим союзом.