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В центре Гамалеи рассказали о сроках повторной вакцинации при омикрон-штамме

CentralAsia (CA) -  В свете появления омикрон-штамма сокращение сроков повторной вакцинации после «Спутника V» не планируется. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

Ранее глава Минздрава Британии Саджид Джавид заявил о сокращении сроков повторной вакцинации после появления нового штамма с шести до трех месяцев.

Глава центра Гамалеи отметил, что вакцина дает больший спектр антител, чем другие препараты от коронавируса, и вряд ли произойдет резкое изменение антигена.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния), доктор биологических наук Анча Баранова ранее рассказала, что «Спутник V» сможет лучше выстоять против омикрон-штамма коронавируса, чем другие препараты. Его отличие от иных вакцин заключается в строении.

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