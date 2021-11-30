В Узбекистане на перевале завалило живой рыбой, вывалившейся из грузовика (фото, видео)

В Узбекистане на перевале завалило живой рыбой, вывалившейся из грузовика

CentralAsia (UZ) - В соцсетях распространилось видео, как на автомобильную дорогу на перевале «Камчик» высыпалась рыба. В ГУБДД Узбекистана прокомментировали видео.

По данным ведомства, случай произошел 26 ноября текущего года. Водитель грузовика «Zamyad» на 227- километре автодороги А-373 «Ташкент-Ош», проходящей по территории Папского района Наманганской области, потерял управление из-за прокола шины. Емкости с рыбой опрокинулись, и товар разлетелся по трассе.

Уточняется, что инцидент обошелся без пострадавших.

В настоящее время УВД УБДД Наманганской области проводит дополнительное расследование ситуации.