«Протесты в Таджикистане»: В Горном Бадахшане до сих пор нет интернета. Власти обещали, но пока не дали, - СМИ

CentralAsia (TJ) - В Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО), Таджикистан до сих пор отсутствует интернет-связь, хотя власти после достигнутого договора обещали, что скоро возобновят связь, сообщил «Азия-Плюс» источник в Хороге.

«После переговоров нам обещали, что возобновят интернет-связь, но уже прошли сутки и интернета до сих пор нет. Вчера обещали, что сегодня, 30 ноября до 13 часов дадут, но прошел и этот срок, интернета нет. Пока никто ничего не объясняет», - говорит источник.

По словам источника, они опасаются, что если власти не выполняют обычный пункт договора о восстановлении интернета, то возможно не будут соблюдать и другие пункты.

В Службе связи «Азия-Плюс» ситуацию не прокомментировали. Первый заместитель главы Службы Илхомджон Атоев отказался по телефону дать комментарий по этой теме.

Напомним, что митинги в Хороге начались 25 ноября после гибели жителя Рошткалинского района Гулбиддина Зиёбекова. Жители города обвинили в его убийстве органы правопорядка и привезли его тело на главную площадь Хорога с требованием расследовать его смерть.

29 ноября четырехдневный протест в Хороге был завершен, после достигнутого соглашения между властями и протестующими. На переговорах было решено создать комиссию из 44 гражданских активистов, которые будут следить за ходом расследования.

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