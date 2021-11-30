Узбекистан продолжает покрывать более 50% импорта электроэнергии Афганистана

CentralAsia (UZ) - Узбекистан, как ближайший сосед, выступает против изоляции Афганистана. Также власти обеспечивают функционирование узбекско-афганского транспортного узла, через который транзитом идет около 50% афганского импорта – продовольствия, медикаментов и нефтепродуктов. Это в некоторой степени снимает остроту социально-экономического, гуманитарного кризиса, но не является достаточным для долгосрочной стабилизации ситуации в соседней стране.

Об этом заявил первый заместитель директора института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) Акрамжон Неъматов, выступая на онлайн-конференции на тему: «Новая политическая реальность в Афганистане: перспективы сотрудничества между Узбекистаном и Японией». Об этом сообщает издание Кун.уз.

По словам представителя ИСМИ, бойкот талибов в 1990-е годы не оправдал себя. Это контрпродуктивно приведет к усугублению социально-экономической ситуации, кризису государственности, расползанию хаоса по всей стране, в конечном итоге к новому витку затяжной гражданской войны. Все это ляжет тяжелым беремен на плечи простого афганского народа. Это чревато также потоком беженцев, перетеканием террористических и экстремистских вызовов на соседние государства, превращением Афганистана в источник перманентных угроз для международного сообщества.

Как считает эксперт, опыт предыдущих лет и складывающаяся обстановка требуют поддержания конструктивного диалога с новыми властями Афганистана с целью формирования условий, способных трансформировать новое правительство в ответственную легитимную политическую силу, стремящуюся жить в мире и согласии с соседями и международным сообществом.

Отмечалось, что такой формат взаимодействия позволяет наиболее эффективно содействовать межафганскому примирению и продвигать необходимость широкого представительства всех слоёв афганского общества в политическом процессе, а также способствовать обеспечению фундаментальных прав человека, прежде всего женщин и национальных меньшинств, как важных условий достижения общенационального согласия, восстановления государственности и прочного мира в стране.

Кроме того, благодаря прагматичному диалогу повышается готовность новых властей пресекать использование территории Афганистана для подрывных действий против сопредельных государств. Об этом свидетельствуют неоднократные заявления нового руководства о «твёрдых и конкретных гарантиях» недопущения возникновения угроз странам региона и опасности международному сообществу со стороны Афганистана.

Более того, диалог с новым правительством позволяет расширять масштабы гуманитарной помощи со стороны международного сообщества, направляемой на нужды уязвимых слоев населения, прежде всего женщин и детей.

С учетом изложенного, по мнению Неъматова, целесообразно проводить конструктивную и консолидированную политику в отношении Афганистана, мобилизовать усилия международного сообщества по оказанию содействия афганскому народу в преодолении гуманитарного кризиса.

Важно разморозить международные активы Афганистана, которые будут использованы для социальных нужд, в частности, на выплаты заработной платы учителей, врачей, представителей социальных сфер, а также неимущим гражданам страны.

Узбекистан одним из первых направил афганскому народу гуманитарную помощь. 25 вагонов медикаментов, продуктов питания, одежды были распределены среди нуждающихся слоев населения, прежде всего в северных провинциях страны. Кроме того, в Термезе начал функционировать главный логистический центр ООН для оказания помощи Афганистану. Начата также работа по реконструкции аэропорта в Мазари-Шарифе, который должен стать важным звеном в доставке и распределении гуманитарных грузов.

Сегодня Узбекистан продолжает покрывать более 50% импорта электроэнергии Афганистана, благодаря чему там функционируют социальные объекты, и, несмотря на сложную ситуацию, обеспечивает функционирование узбекско-афганского транспортного узла, через который транзитом идет около 50% афганского импорта – продовольствия, медикаментов и нефтепродуктов. Это в некоторой степени снимает остроту социально-экономического, гуманитарного кризиса, но не является достаточным для долгосрочной стабилизации ситуации в соседней стране.

В этой связи, как подчеркнул эксперт, «необходимо разработать долгосрочную постконфликтную стратегию в отношении Афганистана, которая создаст необходимые предпосылки для становления Афганистана в качестве мирной, стабильной и процветающей страны, свободной от терроризма, войн и наркотиков».

При этом приоритетом должны стать более активное вовлечение Афганистана в региональные торгово-экономические связи, реализация крупных инфраструктурных и социально значимых проектов в этой стране, прежде всего в сферах торговли, транспорта, энергетики, сельского хозяйства и здравоохранения. Они создадут дополнительные рабочие места, альтернативные источники заработка для населения и, как следствие, способствуют искоренению социальной подоплёки конфликта.

«В целом, стабилизация обстановки в Афганистане создаст очень важный прецедент по координации международных усилий в решении региональных проблем безопасности и развития», -заключил Акрамжон Неъматов.