Биржа «Тошкент» и Мосбиржа договорились о сотрудничестве

CentralAsia (UZ) - Московская биржа и фондовая биржа Узбекистана «Тошкент» на днях подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщается на сайте российской торговой площадки.

По информации пресс-релиза, «совместная работа в рамках сотрудничества будет направлена на развитие биржевого инструментария, открытие новых рынков и укрепление двусторонних отношений».

Помимо этого, рассматривается возможность установления торговых линков между биржами для кросс-листинга ценных бумаг, а также передачи опыта Московской биржи по организации торгов иностранными ценными бумагами своему новому партнеру.