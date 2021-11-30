Биржа «Тошкент» и Мосбиржа договорились о сотрудничестве  

- Узбекистан, экономика
- 22:19, 30 ноября 2021
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CentralAsia (UZ) - Московская биржа и фондовая биржа Узбекистана «Тошкент» на днях подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщается на сайте российской торговой площадки.
По информации пресс-релиза, «совместная работа в рамках сотрудничества будет направлена на развитие биржевого инструментария, открытие новых рынков и укрепление двусторонних отношений».
Помимо этого, рассматривается возможность установления торговых линков между биржами для кросс-листинга ценных бумаг, а также передачи опыта Московской биржи по организации торгов иностранными ценными бумагами своему новому партнеру.