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Центробанк Узбекистана начнёт обучать мигрантов финансовой грамотности

CentralAsia (UZ) -  

Центробанк Узбекистана запустил проект, направленный на повышение финансовой грамотности среди трудовых мигрантов и их родственников.

На первом этапе на прошлой неделе была организована подготовка преподавателей проекта, которыми станут сотрудники подведомственных центров Минтруда Узбекистана и Агентства внешней трудовой миграции.

Занятия начнутся уже в декабре этого года во всех регионах республики. Программа обучения будет состоять из таких тем, как платежи, переводы и другие банковские услуги в России, а также просвещение по финансовой, в частности, цифровой безопасности.

В начале этого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому все граждане республики, отбывающие на трудовую деятельность за границу, обязаны пройти 3-месячное профессиональное обучение, включающее курсы иностранных языков и квалификационную подготовку.

По неофициальным данным, из 34 млн. граждан Узбекистана около 20% трудоспособного населения работает за рубежом.

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