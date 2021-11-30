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Мирзиёев утвердил проекты по строительству медцентров онкологии и эндокринологии в Ташкенте

CentralAsia (UZ) -  Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву были представлены проекты новых современных центров онкологии и эндокринологии, сообщила пресс-служба главы государства.

Новый онкоцентр будет построен на территории 2-й клиники Ташкентской медицинской академии. Решение о необходимости его строительства было принято в мае этого года по итогам визита президента страны в научно-практический медицинский центр онкологии и радиологии. Медики отмечают устойчивый рост онкологических заболеваний, в то время как материально-техническая база функционирующих медицинский учреждений данного профиля устарела.

В новом 10-этажном здании онкоцентра будут применяться такие передовые методы лечения раковых заболеваний, как таргетная и иммунотерапия, стереотоксическая лучевая терапия, радиохирургия. Здесь будут располагаться отделения радиологии и лучевой терапии, радиоизотопного исследования, позитронно-эмиссионной томографии.

В рамках программы по совершенствованию оказания медицинских услуг населению на базе 1-й клиники Ташкентской медицинской академии планируется возвести новый медицинский центр эндокринологии.

В новом эндокринологическом центре планируется создать 28 отделений (14 из них – новых) и оснастить его самым современным диагностическим и медицинским оборудованием.

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