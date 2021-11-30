Главы МИД Узбекистана и Южной Кореи обсудили перспективы сотрудничества

CentralAsia (UZ) - Во вторник, 30 ноября, министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов провел встречу с министром иностранных дел Республики Корея Чон Ый Ёном.

Состоялся обмен мнениями по повестке дня и графику предстоящих совестных мероприятий на различных уровнях. Главы внешнеполитических ведомств рассмотрели предложения по наращиванию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, сообщила пресс-служба МИДа.

В свою очередь, южнокорейская сторона приветствовала инициативы Узбекистана по укреплению атмосферы добрососедства и развитию взаимовыгодного сотрудничества с соседними странами и интеграционных процессов в регионе Центральной Азии.