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UzAuto Motors вновь продлевает сроки поставки автомобилей

CentralAsia (UZ) -  Компания UzAuto Motors продлевает сроки поставки автомобилей для покупателей, ожидающих их поставку в ноябре-декабре 2021 года.

«Иными словами, из-за независящих от UzAuto Motors обстоятельств, в связи с мировым дефицитом комплектующих из полупроводников, глобальными логистическими проблемами, компания вынуждена применить пункт 3.1.1. договора и продлить выдачу автомобилей на два месяца от прогнозируемой даты поставки, указанной в пункте 3.1», – говорится в сообщении компании.

UzAuto Motors надеется, что «эта крайняя мера будет воспринята нашими потребителями с пониманием».

«Мы так же хотим заверить Вас, уважаемые покупатели, что сделаем всё возможное, чтобы Вы получили свой долгожданный автомобиль как можно скорее», – заключают в компании.

Ранее компания уже обращалась к покупателям, ожидающих поставку автомобилей марок Chevrolet Lacetti и Chevrolet Labo в октябре-ноябре 2021 года с сообщением об увеличении срока ожидания покупателями своих автомобиле из-за дефицита полупроводников.

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