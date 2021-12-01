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Инфекция Covid-19 в Монголии снизилась, но заболеваемость гриппом растет

CentralAsia (MNG) -  Врачи предупреждают, что грипп распространяется вместе с пандемией. Поэтому Минздрав делает упор на предотвращение распространения инфекции.

По данным министерства, грипп и гриппоподобные заболевания могут обостриться в холодное время года. По мнению экспертов, реновирус становится все более распространенным среди населения.

На грипп приходится 39,9% новых госпитализаций. Реновирус преобладает в общей популяции, в то время как ротавирус преобладает у детей.

В этом году 360 000 детей были вакцинированы против гриппа, и гражданам была введена третья доза Covid-19, что помогло снизить заболеваемость этим заболеванием.

Хотя количество случаев заболевания Covid-19 в день сокращается, инфекция чаще встречается среди друзей. Поэтому при простуде без тесного контакта рекомендуется не спешить с тестом на ПЦР, - говорится в сообщении ведомства.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
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