Улан-Батор будет работать с Чехией и IVECO над улучшением общественного транспорта

CentralAsia (MNG) - 30 ноября глава отдела автомобильных дорог и транспортных проектов Б. Одсурэн встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Чешской Республики в Монголии Иржи Бродским и представителями IVECO.

В начале встречи Б. Одсурэн отметил, что отношения между двумя странами расширяются во многих сферах, включая образование, торговлю, экономику, инвестиции и занятость, и отметил, что есть широкие возможности для дальнейшего расширения связей и сотрудничества между городами двух стран.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Монголии Иржи Бродски также выразил готовность сотрудничать в улучшении сектора общественного транспорта в Улан-Баторе.

Представители IVECO также отметили, что в Улан-Баторе можно предложить автобусы на КПГ, сжиженный природный газ, электробусы и троллейбусы с сопутствующей инфраструктурой. Компания является одной из ведущих компаний отрасли с более чем 20-летним опытом производства автобусов на сжиженном природном газе.

В ходе встречи стороны договорились изучить возможности сотрудничества в совершенствовании сектора общественного транспорта.

IVECO (от Industrial Vehicles Corporation — корпорация автомобилей промышленного назначения) — итальянская автомобилестроительная компания. Штаб-квартира — в Турине. Входила в автоконцерн FIAT, с 2013 года входит в состав CNH Industrial.

С 2000 года выпускается 22-местный универсальный автобус IVECO 65С12, с 6-цилиндровым 5,9-литровым дизелем мощностью 146 л. с. от легкого грузовика EuroCargo и облицовкой от серии Daily. С середины 90-х годов программу тяжелых автобусов IVECO возглавляют 100-местные низкорамные городские машины CityClass длиной 10 795 или 11 995 мм (модели «10» и «12»). Их полная масса — 18,6-21,0 т, число посадочных мест — 20-42. Двигатель рядный 6-цилиндровый дизель IVECO (7685 см³, 220—270 л. с.) с турбонаддувом. На его основе предлагается междугородный вариант EuroRider на 52-58 посадочных мест, включая также 3-осный вариант 6х2.

Основная масса автобусов марки IVECO создается на шасси легких грузовиков и фургонов Daily и TurboDaily, но сборка более крупных машин по заказам осуществляется теперь на новом совершенном предприятии в местечке Валле Уфита, близ Неаполя. Подавляющее большинство малых автобусов Daily создается на головном заводе фирмы IVECO, используя серийные шасси 40С, 45С и 50С с колесной базой от 3200 до 3950 мм, дизельные двигатели мощностью 106, 125 или 146 л. с. и 6-ступенчатую ручную или полуавтоматическую коробку передач. Эти туристские, городские или пригородные автобусы имеют габаритную длину 7012 мм и полную массу 4,6-5,2 т.

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