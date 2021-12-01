Монгольский зайран Б.Эрдэнэсан вошел в четверку лучших в шоу «Битва экстрасенсов 22 сезон»

CentralAsia (MNG) - Эрдэнэсан — участник мистического шоу «Битва экстрасенсов 22 сезон» на канале ТНТ.

Зайран Эрдэнэсан родился в Улан-Баторе, окончил вуз и стал программистом, однако в 2011 году его жизнь кардинально изменилась. Сначала у него начали болеть спина и голова, и ни один врач не мог поставить диагноз. Потом молодой человек начал осознавать, что через боль в нем просыпается дар, и если он хочет выздороветь, то должен принять его.

По словам таинственного монгола, он вместе со старшим братом Анхбаяром представляют девятое поколение шаманов в своем роду.

Эрдэнэсан, используя музыкальный инструмент варган, старинный бубен и четки, сделанные из костей волка, погружает себя в состояние транса. После этого в него вселяются духи предков, далее посредником становится его супруга, которая помогает понять, что пытаются сказать духи через Эрдэнэсана.

25 сентября 2021 года на канале ТНТ стартовал 22-й сезон рейтингового телешоу «Битва экстрасенсов». По результатам отборочных испытаний одним из участников шоу стал Эрдэнэсан.

В 2017 году он победил в телешоу «Лучший провидец», монгольском аналоге «Битвы», после чего ему приснился вещий сон, в котором он выходит в финал российского мистического шоу.

Эрдэнэсан всегда появляется на испытаниях в традиционном монгольском наряде, держа в правой руке небольшой щит, который служит ему защитой от магического воздействия конкурентов и от помех. Однако защита не помогла ему в испытании по поиску человека в багажнике, хотя он был очень близок к правильному варианту. Он сразу же правильно сказал, что человек спрятан в красной машине и это блондинка. Но почему-то резко изменил мнение и указал на соседнее черное авто. Наблюдатели списали это на обряд, который провел выходивший перед монголом чернокнижник Влад Череватый, чтобы навредить своим соперникам.

В третьем выпуске (эфир от 9.10.2021) Эрдэнэсан, сам того не желая, довел до слез Эвелину Блёданс. По условиям задания экстрасенсы должны были рассказать все о хозяине кровати. Монгольский ясновидящий сразу сказала, что это женщина и у нее был выкидыш после какого-то столкновения. Актриса вышла к магу, и он точно назвал причину несчастья, после чего она расплакалась.

Напомним, что По итогам отборочных испытаний первого выпуска, вышедшего в эфир 25 сентября 2021 года, участниками 22-го сезона «Битвы экстрасенсов» стали 12 эзотериков:

чернокнижник Влад Череватый;

африканская колдунья Марианна Атие;

мастер узелковой магии Кирилл Ковяков;

ведьма Ольга Якубович;

мастером артефактов Александр Беляков;

экстрасенс Линда Хевард-Миллс;

победитель монгольской «Битвы» Эрдэнэсан;

языческая ворожея Виола Крюкова;

казахский маг Ержан Омербай;

шаманка Анастасия Казанцева;

потомственная ведьма Ксения Андреева;

родовой ведун Максим Левин.

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