CentralAsia (MNG) - В Японии есть гора Мооко или гора Монголия. Здесь были захоронены останки монгольских солдат после урагана, нанесенного монгольским флотом во время первого вторжения в Японию. После этого события гора получила название Монгольская гора или гора Мооко (Моокояма).

Недавно вышедший на пенсию монгольский профессиональный борец сумо, а ныне гражданин Японии, г-н Хакухо Даваажаргал взял на себя задачу восстановления памятников монгольским солдатам армии Хубилай-хана.

При первом нападении, происшедшем в 1274 году, действовал монгольско-корейский флот с совокупным экипажем численностью до 23—37 тысяч человек. Монголы с лёгкостью разбили японские отряды на островах Цусима и Ики и опустошили их. После чего подошли к острову Кюсю и начали атаку, включавшую обстрел из огнеметательных орудий. Однако начался тайфун, к тому же погиб главнокомандующий, в результате чего монголы вынуждены были отступить

Попытки завоевания Японии монголами (元寇, гэнко:) были предприняты Монгольской империей Хубилая, внука Чингисхана, дважды: в 1274 и 1281 годах.

Оба раза в короткие сроки создавались мощные флоты вторжения, второй из которых был самым большим в истории человечества до операции «Оверлорд» Второй мировой войны. Однако, имевшие мало опыта в мореплавании, навигации и морских сражениях, а также недостаточно знавшие технологию судостроительства, армады континентальной империи оба раза были разметены как, в небольшой мере, более манёвренным японским флотом и оборонительными силами, так и, в основном, сильным ветром. Вторжение провалилось из-за природных явлений.

По легенде, сильнейшие тайфуны, возникшие во время высадки захватчиков на Японские острова и уничтожившие большинство кораблей, были названы японскими историками «камикадзе», что значит «божественный ветер», давая понять, что это божественная помощь японскому народу.

Хакухо Сё (白鵬 翔), или Хакухо (Белый Феникс), имя при рождении МөнхбатынМөнхбатын Даваажаргал, в 2019 году сменил официальное имя на свою сикону), род. 11 марта 1985 года в Улан-Баторе, Монголия — бывший японский профессиональный борец сумо монгольского происхождения, 69-й йокодзуна в истории.

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