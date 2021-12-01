Gebrüder Weiss приносит больше света в Монголию

CentralAsia (MNG) - Поставщик транспортных и логистических услуг Gebrüder Weiss доставил 12 600 светодиодных уличных светильников и фонарных столбов в Монголию по маршруту Нового Шелкового пути для группы освещения Zumtobel.

В заявлении говорится, что в течение двенадцати месяцев более 80 контейнеров были доставлены по графику из Австрии в столицу Монголии Улан-Батор — и все это было сделано на фоне инфраструктурного проекта правительства Монголии, в котором два года назад Zumtobel Group получила заказ на поставку и установку уличных светильников.

Gebrüder Weiss сказал, что риск повреждения при транспортировке из-за сильных ускоряющих сил во время перевозки поездом был устранен за счет специального крепления груза в контейнере.

В течение примерно 30 дней пути 9-метровые фонарные столбы надежно хранились в специально изготовленных деревянных стеллажах, которые не позволяли грузу скользить в контейнерах.

«Мы рекомендовали заказчику Zumtobel выбрать вариант железной дороги через Новый Шелковый путь, потому что мы хотели избежать проблем, которые могли возникнуть из-за задержек морского транспорта в результате пандемии коронавируса», - сказал Франко Раваццоло, руководитель отдела проектов и продаж компании Gebrüder Weiss.

Александр Роза, руководитель отдела продаж Zumtobel Austria, со своей стороны, сказал: «То, что мы уже испытали со сложными проектными перевозками по железной дороге, было одной из причин, почему мы выбрали Gebrüder Weiss. Рекомендация использовать железнодорожный транспорт оказалась верной. Благодаря проекту освещения в Монголии мы вышли на новый рынок, который обещает дальнейший потенциал в будущем».

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