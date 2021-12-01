Complete France сравнила монгольские луга с озером Нино на Корсике

CentralAsia (MNG) - Издание опубликовало, как путешествовать по миру, не выезжая из Франции.

«Mais alors!, некоторые из вас могут спросить, а как насчет наших поисков отдыха на тропическом пляже где-нибудь на Карибах? Чувствуете трепет перед бесконечным горным плато и его популяцией диких лошадей в Монголии? Станете свидетелем завораживающих красок соленых озер в Южной Америке? Что, если бы я сказал вам, что у Франции есть все это и даже больше. Вам просто нужно знать, где искать» - пишет издание.

Издание включает 7 туристических направлений: Лас-Колорадас на Юкатане, Мексика, Эверглейдс во Флориде, США, Тропические пляжи Карибского моря, Монгольские луга в Монголии, Национальный парк Йосемити в Калифорнии, США, Река Амазонка в Бразилии и Долина Монументов в Аризоне, США.

«Монгольские пастбища — это огромный экорегион пастбищ, саванн и кустарников, простирающийся через центральную и восточную Монголию до границы с Китаем. Его обширные травяные просторы населены опытными наездниками, которые позволяют своим лошадям и кобылам свободно гулять, в то время как туристы приезжают сюда, чтобы покататься на лошадях и покататься на горных велосипедах» - пишет издание.

Издание сравнило монгольские луга с озером Нино на Корсике.

Высоко в горах Корсики, вдоль длинного пешеходного маршрута GR20, находится озеро Нино, расположенное на высоте 1743 м на плато Кампутиль. Оно окружено необычным и очень ярким ландшафтом лугов и тем, что корсиканцы называют поззином - небольшими скоплениями влажного мха. Здесь свободно гуляют лошади, коровы и свиньи, а на них смотрят неровные вершины гор. Вы можете пройти весь путь пешком, но кемпинг у озера запрещен.

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