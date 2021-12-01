Индия, Россия и Китай призывают к «действительно инклюзивному» правительству в Афганистане

CentralAsia (CA) - Министры иностранных дел России, Индии и Китая 26 ноября провели виртуальную встречу, организованную в рамках Россия-Индия-Китай (РИК). На встрече под председательством министра иностранных дел Индии С. Джайшанкара присутствовали его китайский коллега Ван И и министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает NDTV.

Министры иностранных дел трех стран подтвердили свою поддержку основного принципа мирного процесса под руководством афганцев и под их контролем.

В качестве важного шага три страны призвали к обеспечению того, чтобы территория Афганистана не использовалась для нападения на какую-либо страну, выступили за формирование «действительно открытого правительства» и потребовали немедленной и беспрепятственной гуманитарной помощи раздираемой войной стране.

В совместном коммюнике, выпущенном после переговоров, говорится, что министры призвали к формированию действительно открытого правительства, которое представляет все основные этнические и политические группы страны, и подчеркнули центральную роль ООН в этой стране.

«Министры подчеркнули необходимость безотлагательной ликвидации запрещенных Советом Безопасности ООН террористических группировок, таких как «Аль-Каида», ИГИЛ и других, для установления прочного мира в Афганистане и регионе», - говорится в коммюнике.

Они признали широко распространенное и искреннее требование афганского народа о прочном мире. «Они подтвердили важность обеспечения того, чтобы территория Афганистана не использовалась для угроз или нападений на какую-либо другую страну, и чтобы ни одна афганская группа или отдельное лицо не поддерживали террористов, действующих на территории любой другой страны», - добавлено в документе.

Выражая озабоченность по поводу резкого изменения ситуации в Афганистане, министры выступали за мирный, безопасный, единый, суверенный, стабильный и процветающий инклюзивный Афганистан, существующий в гармонии со своими соседями.

«Они призвали «Талибан» действовать по результатам всех прошедших в последнее время международных и региональных форматов взаимодействия по Афганистану, в том числе резолюций ООН по Афганистану.

Выражая озабоченность ухудшающейся гуманитарной ситуацией в Афганистане, министры призвали к немедленному и беспрепятственному предоставлению гуманитарной помощи Афганистану. Министры также подчеркнули центральную роль ООН в Афганистане», - говорится в сообщении.

В коммюнике говорится, что министры иностранных дел Китая и России подтвердили важность, которую они придают статусу Индии в международных делах, и поддержали ее стремление играть более активную роль в Организации Объединенных Наций.

Министры иностранных дел России и Китая поздравили Индию с успешным председательством в СБ ООН в августе.

Три страны также решили активизировать усилия по совместному противодействию терроризму, незаконному обороту наркотиков и трансграничной организованной преступности в рамках Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Джайшанкар, Ван и Лавров также осудили терроризм во всех его проявлениях и заявили, что ему необходимо всесторонне противодействовать, чтобы построить мир, свободный от терроризма.

Они призвали международное сообщество укреплять глобальное антитеррористическое сотрудничество под руководством ООН путем полного выполнения соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН (СБ ООН). В этом контексте они призвали к скорейшему принятию Всеобъемлющей конвенции ООН о международном терроризме.

«Министры подчеркнули, что те, кто совершает, организуют, подстрекают или поддерживают, финансируют террористические акты, должны быть привлечены к ответственности и привлечены к ответственности в соответствии с существующими международными обязательствами по борьбе с терроризмом», - говорится в коммюнике.

В нем говорилось, что террористы должны быть привлечены к ответственности в соответствии с соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН и стандартами ФАТФ, международными договорами, в том числе на основе принципа «выдать или привлечь к ответственности».

Министры иностранных дел РИК также выразили твердую приверженность суверенитету, политической независимости, территориальной целостности и единству Мьянмы.