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В Узбекистане в начале декабря пройдёт пыльная буря  

CentralAsia (UZ) -  По прогнозам синоптиков на территории Узбекистана 1-2 декабря этого года на фоне резкого повышения температуры ветер усилится до 17-22 м / с. Об этом сообщает Гидрометеорологическая служба Узбекистана.

По данным Узгидромета, в первых числах декабря в некоторых регионах страны скорость ветра увеличится до 25-28 м/с, пройдут пыльные бури и поднимется пыльная мгла.

Синоптики объяснили резкое повышение температуры тем, что 1 и 2 декабря очень теплый и сухой воздух поступил на территорию Узбекистана из Ирана через Туркменистан.

4 ноября этого года в ряде регионов Узбекистана наблюдалась сильная пыльная буря, а в Ташкенте в те дни количество пыли превысило допустимую норму в 30 раз.

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