Начальник Генштаба Вооруженных Сил России нанес визит вежливости Президенту Монголии

CentralAsia (MNG) - Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии В.В. Герасимов нанес визит вежливости президенту Монголии и главнокомандующему вооруженными силами Монголии У. Хурелсуху, 30 ноября.

Президент У. Хурэлсух отметил, что монгольский и русский народы вместе в тяжелые времена войны и даже в строительстве мира. Президент выразил уверенность, что визит начальника Генштаба придаст важный импульс двусторонним отношениям и сотрудничеству в оборонной сфере, в частности, в Вооруженных силах.

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии В.В. Герасимов выразил удовлетворение отношениями и сотрудничеством между оборонными ведомствами двух стран, приведя в пример ежегодно проводимые совместные военные учения «Сэлэнгэ», а также подготовку монгольских военнослужащих в военных академиях и университетах России.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о дальнейшем развитии военных и военно-технических отношений и сотрудничества между двумя странами.

Визит генерала армии Валерия Герасимова проходит в год столетия Вооруженных Сил Монголии и столетия установления дипломатических отношений между Монголией и Российской Федерацией. Эксперты считают, что этот визит будет способствовать дальнейшему развитию стабильных и высокоразвитых оборонных и военных отношений и сотрудничества между двумя странами.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения