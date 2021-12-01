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В Узбекистане арестованы иностранцы, организовавшие финансовую пирамиду

CentralAsia (UZ) -  В столице Узбекистана арестованы люди, обманувшие клиентов и организовавшие финансовую пирамиду с обещанием прибыли до 260%.

По данным Следственного департамента МВД Узбекистана, 15 января прошлого года 29-летний гражданин Украины М.М. основал в Ташкенте иностранную компанию в форме ООО "Golden Cash store", вступил в сговор с группой лиц и получал деньги от клиентов, обещая им прибыль до 260% годовых за счет покупки золотых и серебряных предметов у компании и в Интернете.

Свои обязательства перед клиентами представители "Golden Cash store" пытались покрыть за счет привлечения новых покупателей.

17 ноября т.г. Следственным Департаментом ГУВД по Ташкенту было возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица компании по подпунктам «в, г» части 2, 1881 (Незаконная деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества) УК РУз.

В рамках расследования иностранным гражданам М.М., В.К., С.Т., А.С. и Х.С. были предъявлены обвинения, они заключены под стражу.

В Следственном Департаменте добавили, что в настоящее время ведется расследование уголовного дела с целью определения ущерба, нанесенного гражданам.

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