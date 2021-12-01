экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Путин ответил на вопрос о переизбрании в 2024 году

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин в ходе выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!» ответил на вопрос о своем возможном переизбрании на пост главы государства в 2024 году. Фрагмент выступления президента публикует РИА «Новости».

«Что касается моих планов, то здесь знаете, в чем фокус? Фокус в том, что в соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду я это делать или нет, я сам для себя еще не решил», — заявил глава государства.

При этом Путин отказался считать свое переизбрание «целью для России», однако отметил, что само наличие у него права вновь избираться стабилизирует ситуацию в стране.

Кроме того, Путин одобрил решение американского коллеги Джо Байдена, ранее объявившего о своем намерении участвовать в выборах президента США в 2024 году.

Закон, дающий главе государства право вновь баллотироваться на президентских выборах, был подписан Путиным в апреле 2021 года.

Следующее голосование пройдет в 2024 году. На вопрос о преемнике президент предпочитает не отвечать, напоминая, что это решают граждане.

print
  • Новый штамм коронавируса «Омикрон» может проникнуть в Узбекистан через третьи страны - Минздрав РУз
  • В Узбекистане граждан призвали избегать стран, где выявлен новый штамм COVID
  • Johnson & Johnson начала разработку вакцины против омикрон-штамма COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com