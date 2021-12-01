Жительница Ташкента подарила местной администрации новый автомобиль стоимостью $80 тысяч

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане пользователи соцсетей обсуждают приказ главы столицы Джахангира Артикходжаева, в котором сообщается, что жительница Ташкента подарила Mercedes Benz S500 Hybrid местной администрации.

Приказ хокима столицы №02-1518 от 22 ноября опубликован на госпортале. Согласно документу, гражданка Зиёда Латипова передала автомобиль Mercedes Benz S500 Hybrid черного цвета на баланс городской администрации на безвозмездной основе.

Хоким Ташкента Джахангир Артыкходжаев указал оформить автомобиль и использовать его в рабочих целях.

Примерная стоимость автомобиля может составлять от 50 до 80 тысяч долларов. О причинах данной поступка местной жительницы ничего не известно. Официальных комментариев от городской администрации пока не поступало.