экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Жительница Ташкента подарила местной администрации новый автомобиль стоимостью $80 тысяч

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане пользователи соцсетей обсуждают приказ главы столицы Джахангира Артикходжаева, в котором сообщается, что жительница Ташкента подарила Mercedes Benz S500 Hybrid местной администрации.

Приказ хокима столицы №02-1518 от 22 ноября опубликован на госпортале. Согласно документу, гражданка Зиёда Латипова передала автомобиль Mercedes Benz S500 Hybrid черного цвета на баланс городской администрации на безвозмездной основе.

Хоким Ташкента Джахангир Артыкходжаев указал оформить автомобиль и использовать его в рабочих целях.

Примерная стоимость автомобиля может составлять от 50 до 80 тысяч долларов. О причинах данной поступка местной жительницы ничего не известно. Официальных комментариев от городской администрации пока не поступало.

Новости по теме:

print
  • В Узбекистане граждан призвали избегать стран, где выявлен новый штамм COVID
  • Центробанк Узбекистана начнёт обучать мигрантов финансовой грамотности
  • Монгольский зайран Б.Эрдэнэсан вошел в четверку лучших в шоу «Битва экстрасенсов 22 сезон»


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com