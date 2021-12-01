Первый канал отказался от контракта на «Поле чудес»

CentralAsia (CA) - «Первый канал» не будет продлевать контракт с производителем проекта «Поле чудес» — телекомпанией ВИД. Соответствующее сообщение пресс-службы вещателя поступило в РБК. Причиной такого решения канал назвал «нецелесообразность заключения нового договора на предложенных каналу изменившихся условиях».

Вместо этого «Первый канал» договорился с американской CBS о приобретении официальных прав на телевикторину Wheel Of Fortune — именно ее формат изначально лег в основу «Поля чудес». С января 2022 года шоу будет выходить под названием «Наше поле чудес». Ее ведущим, как и прежде, останется Леонид Якубович.

Сам Якубович в разговоре с РБК заявил, что не знает, «какие финансовые взаимоотношения у канала с телекомпанией ВИД». Он лишь отметил, что формат шоу не изменится.

Источник РБК на медиарынке рассказал, что приобретение официальных прав у CSB оказалось выгоднее новых условий ВИД, поднявшей закупочную цену на 30%.

РБК обратился за комментарием к председателю совета директоров и основному акционеру АО «Телекомпания ВИД» Александру Любимову. По состоянию на 31 декабря Любимову, согласно отчетности компании, принадлежит 87,14% АО, его гендиректору Константину Линкевичу — 12,86%.

«Поле чудес» - одна из старейших программ на телевидении. Первый раз шоу вышло в эфир 26 октября 1990 года, сначала его вел Владислав Листьев, с 1991 года ведущим программы стал Якубович.