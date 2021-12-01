Талибан вновь заверил Узбекистан, что не является угрозой для него

CentralAsia (UZ) - Делегация Узбекистана во главе со Специальным представителем президента РУз по Афганистану Исматуллой Иргашевым 30 ноября посетила Кабул и провела встречи с членами Временного правительства Афганистана, сообщил МИД РУз.

Состоялись переговоры с руководством Кабинета Министров, в министерствах иностранных и внутренних дел, общественных работ, экономики и энергетики. Обсуждены текущая ситуация в стране, усилия по оказанию народу Афганистана гуманитарной и иной помощи, реализации крупных инфраструктурных проектов в сферах энергетики и транспорта.

Члены Временного правительства Афганистана выразили признательность президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву за поддержку афганского народа в это трудное время, за оказываемую помощь в мирном обустройстве страны, усилиях новых властей по обеспечению мира и стабильности на афганской земле.

Высокая оценка дана принятым Узбекистаном мерам по бесперебойным поставкам электроэнергии, функционированию узбекско-афганской границы, содействию восстановлению деятельности международного аэропорта Мазари-Шарифа, своевременному предоставлению гуманитарной помощи.

Подтверждена готовность афганской стороны в кратчайшие сроки приступить к реализации инициированных Узбекистаном таких инфраструктурных проектов, как строительство ЛЭП «Сурхан-Пули-Хумри» и железной дороги «Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар», которые станут ключевым звеном в постепенном вовлечении страны в процессы региональной интеграции и взаимосвязанности.

Афганская сторона заверила узбекскую сторону в том, что с территории страны никогда не будет исходить даже малейшая угроза Узбекистану и другим государствам региона и мира целом.

Новое афганское правительство выразило готовность совместно с Узбекистаном осуществить работы по благоустройству мест захоронений великих предков народов обеих стран – А.Навои (Герат), З.Бабура (Кабул), Абу Райхана Беруни (Газни) и Бобо Машраба (Тахар). Особое внимание также будет уделяться изучению узбекского языка в школах и в высших учебных заведениях страны, отметили в МИДе.