экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Qatar Airways начнет полеты в Узбекистан в январе следующего года

CentralAsia (UZ) -  Самолеты Qatar Airways начнут летать в Узбекистан в первом месяце нового года. Первый рейс из Дохи в Ташкент на Airbus A320 запланирован на 17 января 2022 года.

По сообщению пресс-службы авиакомпании, регулярный рейс соединит Ташкент с более чем 140 маршрутами через аэропорт Хамад в Дохе, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию, Индию и США.

Ранее сообщалось, что агентство «Узавиация» в сентябре предоставило авиакомпании Qatar Airways разрешение на выполнение регулярных рейсов Доха-Ташкент-Доха.

В то время Qatar Airways заявила, что будет выполнять рейсы в Узбекистан на самолетах Airbus 320, Airbus 321, Airbus 350, Boeing 777 и Boeing 787.

Согласно информации, рейсы будут выполняться два раза в неделю – по понедельникам и пятницам из Дохи в Ташкент и по вторникам и субботам из Ташкента в Доху.

print
  • Монголка спасла корейца, свисающего с подоконника горящего дома, - СМИ
  • В Узбекистане на перевале завалило живой рыбой, вывалившейся из грузовика (фото, видео)
  • На Москву обрушатся самые сильные осадки за 70 лет, - синоптики


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com