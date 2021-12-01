Qatar Airways начнет полеты в Узбекистан в январе следующего года

CentralAsia (UZ) - Самолеты Qatar Airways начнут летать в Узбекистан в первом месяце нового года. Первый рейс из Дохи в Ташкент на Airbus A320 запланирован на 17 января 2022 года.

По сообщению пресс-службы авиакомпании, регулярный рейс соединит Ташкент с более чем 140 маршрутами через аэропорт Хамад в Дохе, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию, Индию и США.

Ранее сообщалось, что агентство «Узавиация» в сентябре предоставило авиакомпании Qatar Airways разрешение на выполнение регулярных рейсов Доха-Ташкент-Доха.

В то время Qatar Airways заявила, что будет выполнять рейсы в Узбекистан на самолетах Airbus 320, Airbus 321, Airbus 350, Boeing 777 и Boeing 787.

Согласно информации, рейсы будут выполняться два раза в неделю – по понедельникам и пятницам из Дохи в Ташкент и по вторникам и субботам из Ташкента в Доху.