В Монголии от COVID вакцинированы 69,5% населения

CentralAsia (MNG) - Почти 100% целевой группы населения Монголии привиты двумя дозами вакцины против COVID-19.

Правительство смогло на раннем этапе определить, что вакцинация является наиболее важным способом борьбы с пандемией. Поэтому вакцинацию начало рано. За 200 дней правления нового правительства в августе 61,7% населения были вакцинированы двумя дозами. По данным сектора здравоохранения, только 3,7% населения были бы вакцинированы, если бы они полагались только на программу Covax.

К настоящему времени в этом году Монголия импортировала 7,7 млн доз вакцин в общей сложности 37 разовых поставок. Из них 5,8 млн — вакцины, закупленные государством. Это эквивалентно 16% всех вакцин, отозванных по программе Covax. Вакцины также были получены с помощью Японии, Китая и Индии. Кроме того, частный сектор внедрил небольшое количество вакцин. В настоящее время гражданам вводится третья доза вакцины. Правительство заявило, что запасов вакцины достаточно.

В Монголии к 1 декабря первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) получили уже 69,5%, а оба компонента – 66,1% населения. Монголия сохраняет лидерство в регионе Азии по темпам вакцинации.

В частности первую дозу вакцины получили 2 млн 260 тыс. 528 человек (69,5 %), вторую – 2 млн 151 тыс. 109 (66,1%). И 674 тыс. 925 человека (21,0%) бустерной дозой вакцины от COVID-19.

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