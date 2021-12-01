У ФБР есть доступ к данным пользователей 9 популярных мессенджеров. В их числе WhatsApp, передающий данные каждые 15 минут, - СМИ

CentralAsia (CA) - Американские СМИ рассекретили документ от ноября 2020 года о том, какой доступ и к каким мессенджерам имеет ФБР. Среди них оказались Signal, Telegram, Viber, iMessage, Whatsapp, Line, Threema, Weechat и Wickr, пишет журнал Rolling Stone.

Как отмечает издание, в документе, датированном 7 января 2021 года, описывается процесс того, как правоохранительные органы могут несколькими легальными способами извлечь конфиденциальные данные пользователей самых популярных в мире приложений для обмена сообщениями.

Документ представляет собой внутреннее руководство ФБР о том, какие типы данных государственные и федеральные правоохранительные органы могут запрашивать у руководств девяти крупнейших приложений для обмена сообщениями.

Эксперты по правовым вопросам в сфере технологий, изучавшие этот документ, заявили изданию, что редко можно получить такую подробную информацию о доступе правоохранительных органов к службам обмена сообщениями.

В документе сказано, что мессенджер Signal не передает ФБР содержание отправляемых на нем сообщений, однако предоставляет дату регистрации аккаунта и его последнее посещение.

Telegram тоже не предоставляет содержание сообщений, более того, не выдает информацию даже по решению суда. В документе указано, что мессенджер может выдать IP-адрес и номер телефона, если это связано с расследованием подтвержденных случаев терроризма.

Viber предоставляет номер телефона и IP-адрес на момент регистрации, а также может передать метаданные (какой номер телефона на какой когда писал и звонил).

iMessage дает ограниченный доступ к сообщениям, однако документ не поясняет, что это означает. Он может предоставить основную информацию о пользователе. Если у спецслужб есть ордер на обыск, мессенджер предоставляет бэкапы iCloud, если же пользователь iMessage сохраняет сообщения на облако, то Apple может предоставить ключи для расшифровки. Однако в режиме реального времени отслеживание невозможно.

Содержание сообщений WhatsApp можно получить, если у пользователя iPhone и его архив бэкапится в iCloud. Мессенджер предоставляет всю основную информацию о пользователе. Также через ордер можно получить адресную книгу пользователя и pen register — прослушку в режиме реального времени. Сообщения о новых действиях пользователя будут приходить с задержкой в 15 минут.

Line предоставляет ограниченный доступ к сообщениям, также дает информацию о пользователе и его соединениях.

Threema не предоставляет содержание сообщений, хэш телефона и электронной почты, публичный ключ, дату регистрации и дату последнего логина.

Wickr не предоставляет содержания сообщений, частично предоставляет информацию о пользователях: дату создания аккаунта, количество сообщений, аватарку, некоторые последние записи пользователя.