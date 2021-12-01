Нацбанк Казахстана выпускает банкноту 20 000 тенге с изображением Назарбаева. Фото

CentralAsia (KZ) - Национальный Банк Казахстана выпускает в обращение юбилейную банкноту номиналом 20 тысяч тенге, посвященную 30-летию независимости Казахстана, сообщается на сайте банка.

Дизайн юбилейной банкноты изготовлен по уникальной технологии: впервые в мире применена деметализированная полоса, расположенная по всей вертикали банкноты и содержащая голографические изображения номинала, логотипа 30-летия независимости и факсимиле главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Отмечается, что юбилейная банкнота имеет 27 защитных элементов. Дизайн банкноты выполнен в едином стиле с находящимися в обращении денежными знаками: лицевая сторона содержит преимущественно вертикальные изображения, оборотная сторона – горизонтальные. Банкнота выполнена в преобладающем сером цвете. Размер банкноты - 155 на 79 мм.

Лицевая сторона банкноты

Основные изображения на лицевой стороне - государственные символы Казахстана, голографическое изображение портрета первого президента Казахстана - Елбасы Н.А. Назарбаева, монумент «Қазақ Елі» как символ независимости и государственности Казахстана, триумфальная арка «Мәнгілік Ел», фрагмент казахского национального орнамента ленты - «Басқұр» по мотивам убранства традиционного жилища казахов - «Киіз Үй».

Оборотная сторона банкноты

Основные изображения на оборотной стороне - портрет Назарбаева, панорамный вид города Нур-Султана и резиденции президента Акорда, изображение логотипа, посвященного празднованию 30-летия независимости Казахстана.

В Нацбанке подчеркнули, что данная банкнота является законным платежным средством. «Юбилейная банкнота номиналом 20 тыс. 000 тенге обязательна к приему по нарицательной стоимости на всей территории Казахстана по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Казахстана», - говорится в сообщении Нацбанка.

Вместе с тем банкноты номиналом 20 тыс. 000 тенге образца 2015 года также остаются законным платежным средством.

Банкноты попадут в обращение через банки второго уровня и АО «Казпочта». По предварительным данным, банкноты появятся в обращении в первой декаде декабря 2021 года, проинформировали в пресс-службе банка. Тираж составляет 3 млн банкнот.

Данные банкноты можно использовать для операций через терминалы и банкоматы. Однако в связи с тем, что юбилейная банкнота имеет обновленный дизайн и инновационные защитные элементы, БВУ и субъектам бизнеса потребуется определенное время (от 4 до 6 месяцев) для адаптации и настройки автоматических устройств приема и выдачи банкнот.

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Первая юбилейная банкнота с портретом Елбасы номиналом 10 тыс. 000 тенге была выпущена в 2016 году и была приурочена к 25-летию независимости Казахстана.

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