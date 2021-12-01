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Глава МИД Узбекистана примет участие в очередном заседании СМИД ОБСЕ в Стокгольме
Министр Абдулазиз Камилов
Министр Абдулазиз Камилов

CentralAsia (UZ) -  Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов примет участие в 28-м заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ), которое 2-3 декабря состоится в городе Стокгольме.

По информации МИД РУз, в рамках визита глава МИД проведет в столице Швеции ряд двусторонних переговоров.

Предыдущее, 27-е заседание СМИД ОБСЕ, состоялось 3 декабря 2020 года в формате видеоконференции. Оно было созвано действующим председателем ОБСЕ, Премьер-министром Албании. В его работе приняли участие делегации 57 государств-участников организации, а также руководители внешнеполитических ведомств стран-партнеров по сотрудничеству.

13-14 апреля текущего года Узбекистан с визитом находилась Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Кристин Линде, которая была принята президентом Узбекистана и провела двусторонние переговоры в Сенате и МИД.

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