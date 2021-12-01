Три российских самолета прибыли в Афганистан для эвакуации граждан, в том числе и кыргызстанцев

CentralAsia (CA) - Три российских военно-транспортных самолета прибыли в Афганистан для эвакуации граждан, доставив в эту страну гуманитарную помощь, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Три военно-транспортных самолета Ил-76 Минобороны России, доставили гуманитарный груз в аэропорт Кабула и осуществляют посадку эвакуируемых граждан для вылета из Афганистана. На каждом российском самолете военно-транспортной авиации перевозится гуманитарный груз от России для населения Афганистана. Самолетами всего доставлено 36 тонн гуманитарного груза», - говорится в сообщении.

На каждом самолете находятся бригады военных медиков с необходимым оборудованием и лекарствами, готовые оказать необходимую помощь эвакуируемым. На время полета сформирован достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.

Третью эвакуацию самолетами с территории Афганистана более 380 граждан России, Кыргызстана и афганских студентов, проходящих обучение в российских вузах, организовал по поручению президента Владимира Путина министр обороны Сергей Шойгу.

Самолеты вылетели в Кабул с подмосковного аэродрома Чкаловский.

В середине августа террористическая организация «Талибан» захватила большую часть территории Афганистана после того, как США и их союзники объявили о выводе своих войск из этой страны. В тот же день талибы захватили президентский дворец в Кабуле, а глава государства Ашраф Гани бежал в ОАЭ. После этого страны начали эвакуировать своих граждан из страны.

Позднее первая группа российских самолетов вывезла из Афганистана около 500 граждан России, Украины, Узбекистана, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана. 18 ноября Минобороны России вновь направило в страну самолеты, которые должны были отвезти 36 т гуманитарного груза для местного населения и забрать более 380 граждан России, Белоруссии, Киргизии, Армении, Украины и Афганистана. В итоге получилось забрать граждан России, Белоруссии, Украины, Армении и Афганистана.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что эвакуация всех желающих необходима, так как в Афганистане «крайне и крайне неспокойно».