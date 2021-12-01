На востоке Таджикистана произошло землетрясение силой 4 балла

CentralAsia (TJ) - 1 декабря в 08:46 по местному времени на территории Таджикистана было зарегистрировано землетрясение. Об этом сообщила «Авеста» начальник пресс-службы КЧС Умеда Юсуфи.

Эпицентр землетрясения находился в 120 км к северо-востоку от города Душанбе, в 44 км восточнее от Раштского района.

Сила толчков в эпицентре составила 4 балла, а в Раштском районе – 3 балла. Жертв и разрушений нет.

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