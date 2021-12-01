экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
На востоке Таджикистана произошло землетрясение силой 4 балла

CentralAsia (TJ) -  1 декабря в 08:46 по местному времени на территории Таджикистана было зарегистрировано землетрясение. Об этом сообщила «Авеста» начальник пресс-службы КЧС Умеда Юсуфи.

Эпицентр землетрясения находился в 120 км к северо-востоку от города Душанбе, в 44 км восточнее от Раштского района.

Сила толчков в эпицентре составила 4 балла, а в Раштском районе – 3 балла. Жертв и разрушений нет.

Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • Узбекистан продолжает покрывать более 50% импорта электроэнергии Афганистана
  • Twitter запретила пользователям публиковать фото или видео с изображением других людей без их разрешения
  • «Талибан» провел первые учения своих ВВС на севере Афганистана. Видео


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com