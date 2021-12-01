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Водителям Узбекистана разрешили пользоваться телефоном через наушники и громкую связь

CentralAsia (UZ) -  Водителям в Узбекистане разрешено пользование телефоном за рулём через наушники и другие устройства, позволяющие вести переговоры без использования рук. Изменение вступило в силу с 1 декабря.

Соответствующий закон 30 ноября подписал президент Шавкат Мирзиёев. Изменение вступило в силу с 1 декабря.

Согласно обновлённой статье 128−1 Кодекса об административной ответственности, пользование за рулём телефоном не через упомянутые устройства влечёт наложение штрафа в сумме 3 базовых расчётных величин (1БРВ=270000 сумов или $25).

Из статьи исключена санкция за такое же правонарушение, совершённое повторно в течение года после применения штрафа. Наказанием был штраф в сумме 4 БРВ или лишение права управления транспортным средством до 6 месяцев.

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