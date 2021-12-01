В Казахстане за сутки выявлен 751 случай COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 751 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Карагандинская область — 128;

- город Нур-Султан — 125;

- Павлодарская область — 89;

- Костанайская область — 81;

- Северо-Казахстанская область — 78;

- Акмолинская область — 69;

- город Алматы — 53;

- Восточно-Казахстанская область — 39;

- Западно-Казахстанская область — 27;

- Алматинская область — 14;

- город Шымкент — 13;

- Атырауская область — 10;

- Туркестанская область — 7;

- Жамбылская область — 7;

- Кызылординская область — 5;

- Актюбинская область — 4;

- Мангистауская область — 2.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 972 тыс. 292 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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