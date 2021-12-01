В Казахстане за сутки выявлен 751 случай COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 751 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Карагандинская область — 128;
- город Нур-Султан — 125;
- Павлодарская область — 89;
- Костанайская область — 81;
- Северо-Казахстанская область — 78;
- Акмолинская область — 69;
- город Алматы — 53;
- Восточно-Казахстанская область — 39;
- Западно-Казахстанская область — 27;
- Алматинская область — 14;
- город Шымкент — 13;
- Атырауская область — 10;
- Туркестанская область — 7;
- Жамбылская область — 7;
- Кызылординская область — 5;
- Актюбинская область — 4;
- Мангистауская область — 2.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 972 тыс. 292 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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