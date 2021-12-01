Twitter запретила пользователям публиковать фото или видео с изображением других людей без их разрешения

CentralAsia (CA) - Социальная сеть Twitter запретила делиться личными фотографиями и видео людей без их согласия и предупредила, что будет удалять такой контент, если на публикацию поступит жалоба от первого лица или его представителя. В своем блоге компания объяснила новацию нарушением частной жизни при републикации личного контента и необходимостью защитить от вреда, наносимого ею, женщины, активистов и диссидентов, а также представителей меньшинств.

В сообщении Twitter указывается, что совместное использование личного фото- и видеоконтента «потенциально может нарушить частную жизнь человека и привести к эмоциональному или физическому ущербу». В нем отмечается, что такого рода «злоупотребления» могут затронуть всех, но оказать «непропорционально сильное влияние на женщин, активистов, диссидентов и членов общин меньшинств».

Соцсеть заявила, что будет удалять публикации чужих фото и видео без согласия кого-либо снятого на них. Для принятия такого решения потребуется сообщение о публикации со стороны объекта съемки или его представителя. Пользователь, разместивший чужие фото и видео, получит уведомление о жалобе и возможность оспорить удаление.

Такие меры не будут распространяться на фото или видео, снятые на массовых мероприятиях — спортивных событиях или акциях протеста, говорится в сообщении компании. Twitter отметил, что новые изменения в политике соцсети соответствуют стандартам в области прав человека и помогут предотвратить доксинг — публикацию в интернете частной информации со злым умыслом.

По словам человека, знакомого с политикой Twitter, пишет The Wall Street Journal, соцсеть уже применяла такие меры в странах с более строгими законодательством о конфиденциальности — в Австралии, Новой Зеландии, Великобритании и странах ЕС. В частности, против пользователей, которые размещали изображения жертв нападений для запугивания или женщин, не носящих паранджу в Кабуле. Теперь политика будет применяться ко всем пользователям Twitter.

Эксперты, изучающие вопросы модерации онлайн-контента, с одной стороны, отметили, что новые меры описаны таким образом, что их невозможно будет обеспечить в реальности, с другой — что запреты, направленные против доксинга, давно назрели, пишет The Wall Street Journal. Так, адъюнкт-профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и соучредитель Центра критических интернет-исследований Сара Робертс, заявила, что изменение касается «дыры размером с грузовик в политике Twitter». По ее словам, эта дыра позволяла одним людям преследовать других без возможности предотвратить доксинг.

Обновленная политика не распространится на СМИ и их публикации, героями которых становятся общественные и политические деятели, и не применима к воспроизведению в них твитов, которые отвечают общественным интересам и служат обсуждению проблем. Ранее сервис микроблогов запретил делиться такой информацией о других людях, как адреса и номера телефонов. Meta Platforms заявила в начале ноября о закрытии системы распознавания лиц в соцсети Facebook. Эта функция превратилась в основной инструмент для обмена фотографиями в соцсети, но вызывала озабоченность у защитников конфиденциальности и регуляторов.