В Узбекистане заседания депутатов начнут транслировать в прямом эфире по ТВ и интернету

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане заседания депутатов начнут транслировать в прямом эфире.

С 1 декабря 2021 года заседания законодательной палаты и Сената, а также Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан будут транслироваться в прямом эфире по ТВ и интернету. Решение об этом принято указом главы государства Ш.Мирзиеевым.

Согласно документу, данная мера поможет добиться открытости в работе депутатов. До настоящего времени заседания законодательной палаты проходили в закрытом формате.