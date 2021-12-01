В Узбекистане по одной дозе препарата от коронавируса получили 82% подлежащего вакцинации населения

CentralAsia (UZ) - На сегодняшний день в Узбекистане использовано более 33,9 миллиона доз вакцины от коронавируса.

По данным Минздрава республики, 30 ноября по всей стране было введено 267 493 дозы вакцины против COVID-19. Из них: на первом этапе вакцинировано 106 940 человек, на втором - 110 812, на третьем - 49 741.

На сегодняшний день в стране использовано 33 940 008 доз вакцины. Из них: на первом этапе вакцинировано 17 594 439 человек, на втором - 10 799 717, на третьем - 5 545 852.

Количество вакцинированных одной дозой составляет 82% подлежащего вакцинации населения.

Процесс вакцинации от коронавируса стартовал в Узбекистане в апреле текущего года. Вакцинация населения осуществляется препаратами Спутник-V, AstraZeneca, ZF-UZ-VAC2001, Модерна, Pfizer/BioNTech и Sinovac.