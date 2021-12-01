В Узбекистане по одной дозе препарата от коронавируса получили 82% подлежащего вакцинации населения

- Узбекистан, общество
- 13:41, 01 декабря 2021
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CentralAsia (UZ) - На сегодняшний день в Узбекистане использовано более 33,9 миллиона доз вакцины от коронавируса.
По данным Минздрава республики, 30 ноября по всей стране было введено 267 493 дозы вакцины против COVID-19. Из них: на первом этапе вакцинировано 106 940 человек, на втором - 110 812, на третьем - 49 741.
На сегодняшний день в стране использовано 33 940 008 доз вакцины. Из них: на первом этапе вакцинировано 17 594 439 человек, на втором - 10 799 717, на третьем - 5 545 852.
Количество вакцинированных одной дозой составляет 82% подлежащего вакцинации населения.
Процесс вакцинации от коронавируса стартовал в Узбекистане в апреле текущего года. Вакцинация населения осуществляется препаратами Спутник-V, AstraZeneca, ZF-UZ-VAC2001, Модерна, Pfizer/BioNTech и Sinovac.