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21-летняя Ралина Арабова представит Россию на конкурсе «Мисс Вселенная – 2021». Фото

CentralAsia (CA) -  «Вице-мисс Россия – 2019» Ралина Арабова 1 декабря отправится в Израиль, чтобы представить страну на 70-м конкурсе красоты «Мисс Вселенная – 2021». Финал состоится 12 декабря в Эйлате, сообщили в пресс-службе конкурса «Мисс Россия».

Во время подготовки участниц ожидают занятия хореографией, интервью, фотосъемки и конкурс национального костюма, дизайнером которого в этом году выступил Султан Салиев. В рамках этого этапа Ралина представит стилизованный татарский национальный наряд, созданный по мотивам костюмов казанских цариц.

По данным организаторов, во время подготовки к финальному шоу конкурсантки будут несколько раз сдавать тесты на COVID-19 (в том числе перед финальной церемонией), использовать маски и санитайзеры. Кроме того, в этом году в качестве дополнительной меры предосторожности был отменен благотворительный аукцион и традиционный обмен подарками и сувенирами между участницами.

21-летняя Ралина Арабова стала обладательницей титулов «Мисс Татарстан – 2019» и «2-я Вице-мисс Россия – 2019». Арабова родилась в Казани, окончила музыкальную школу по классу флейта, профессионально занималась плаванием. Конкурсантка также стала лауреатом всероссийских музыкальных фестивалей. Сейчас Ралина живет в Москве и совмещает учебу в двух российских вузах.

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