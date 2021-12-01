В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 11 человек

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за сутки от коронавируса и связанной с ним пневмонии умерли 11 человек, передает оперативный штаб.

Сообщается, что за 29 ноября от коронавируса с подтвержденным ПЦР-анализом (КВИ+) скончались 7 человек, еще 4 пациента умерли от пневмонии с симптомами коронавируса при отрицательном ПЦР-тесте (КВИ-).

На 1 декабря лечение от КВИ продолжают получать 25 тыс. 694 человека (22 тыс. 206 КВИ+ и 3 тыс. 488 КВИ-), из них в стационарах находятся 5 тыс. 395 пациентов, на амбулаторном уровне - 20 тыс. 299 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 366 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести - 111 пациентов;

- на аппаратах ИВЛ - 69 пациентов.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения