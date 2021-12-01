Узбекистан приостанавливает авиасообщение с рядом стран с 3 декабря по 10 января

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане c 3 декабря текущего года по 10 января 2022 года, международные рейсы будут приостановлены с рядом стран в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире. Об этом сообщает Министерство здравоохранения республики.

Приостановлены международные рейсы (въездные, выездные и транзитные рейсы на территорию республики) с ЮАР, Ботсваной, Намибией, Зимбабве, Мозамбиком, Мадагаскаром, Лесото, Эсватини, Танзанией и Гонконгом.

Граждане этих стран и лица без гражданства, постоянно проживающие в этих странах, а также граждане третьих стран, находящиеся в этих странах в течение последних 14 дней, не допускаются на территорию Республики Узбекистан.

В Минздраве Узбекистана отметили, что соответствующие министерства и ведомства, исходя из текущей эпидемиологической ситуации в этих странах, внесут предложения о постепенном возобновлении международных рейсов.