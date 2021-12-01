Прогноз погоды в Казахстане на декабрь

CentralAsia (KZ) - Синоптики «Казгидромета» дали консультативный прогноз погоды на декабрь в Казахстане. На большей части территории страны ожидается умеренное начало зимы, без сильных осадков и морозов.

В декабре температура ожидается около нормы в южной части страны, выше нормы на один градус в северной половине страны и на западе. Количество осадков на протяжении месяца прогнозируется умеренным, меньше нормы в юго-западной части республики и больше нормы в восточной половине и на крайнем северо-западе страны.

Синоптики отмечают, что в начале месяца неустойчивую погоду будет определять циклон из районов Скандинавии. Сначала циклон придет на запад, а затем и на остальную территорию Казахстана. Ожидаются осадки, снег, в южных регионах - дождь со снегом. В середине месяца в горных и предгорных районах юго-восточной половины страны пройдут сильные осадки. Ухудшение погоды будет сопровождаться ветром до 15-23 метров в секунду.

В первые дни декабря жителей страны порадует теплая погода:

- в северной половине температура воздуха повысится ночью от -10...-18 градусов до 0...8 градусов, днем от -3...8 градусов до -5...+5 градусов;

- на юге республики - ночью до -2...+8 градусов, днем до +10...+18 градусов;

- в западных регионах ожидается понижение температуры воздуха ночью до 0...-8 градусов, днем до 0...+7 градусов.

С середины первой декады месяца с вторжением северо-западного антициклона из районов Баренцева моря прогнозируется понижение температуры воздуха:

- на западе, северо-западе ночью до -7...-15 градусов, днем до -5...-11 градусов;

- на севере, центре, востоке ночью до -18...-26 градусов, днем до -10...-18 градусов;

- на юго-западе ночью до 0...-5 градусов, днем до +2...+7 градусов;

- в конце первой декады на юге, юго-востоке ночью до -5...-13 градусов, днем до 0...-5 градусов.

В конце первой и в начале второй декады с очередным выносом теплых воздушных масс из районов восточного побережья Средиземного моря прогнозируется ослабление морозов.

В третьей декаде декабря волны холода вернутся. В северных, восточных и центральных регионах температура днем может опускаться до -25 градусов, в ночные часы до -35 градусов. В западных и в южных регионах Казахстана температура воздуха будут колебаться ночью от -5...-15 градусов до 0...-5 градусов, днем от до 0...+5 градусов. Теплой погоды следует ожидать жителям южных и юго-восточных регионов в середине месяца, когда дневные температуры воздуха достигнут отметки +10 градусов.

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